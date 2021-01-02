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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 03:55
uaprofi написав:
какая от них польза?
тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Нед 03 січ, 2021 06:12
wtf написав: uaprofi написав:
какая от них польза?
тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней
Перевыпуск делает сотрудник в отделении, а не персональный менеджер. Персональный менеджер умеет только закрывать карту без посещения отделения.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:47
ingtrans написав: wtf написав: uaprofi написав:
какая от них польза?
тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней
Перевыпуск делает сотрудник в отделении, а не персональный менеджер. Персональный менеджер умеет только закрывать карту без посещения отделения.
вот-вот, мне только закрыла , никаких перевыпусков (ой, я с ньюкард не работала)
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cohan
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Додано: Нед 03 січ, 2021 11:40
Igneus написав:
Если гасить кредитку Ашан с НьюКарда через УкрСиб онлайн кнопкой, то, хотя бы, на следующий день проведут по счету, или будет до трех дней и вылет с грейс-периода?
Ашанівську гашу в УкрСиб онлайн
проводка завжди наступним робочим днем, навіть віконечко вискакує про що повідомляє щоразу.
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greenozon
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