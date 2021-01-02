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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1344134513461347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 03:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  uaprofi написав:какая от них польза?

тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 06:12

  wtf написав:
  uaprofi написав:какая от них польза?

тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней

Перевыпуск делает сотрудник в отделении, а не персональный менеджер. Персональный менеджер умеет только закрывать карту без посещения отделения.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:47

  ingtrans написав:
  wtf написав:
  uaprofi написав:какая от них польза?

тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней

Перевыпуск делает сотрудник в отделении, а не персональный менеджер. Персональный менеджер умеет только закрывать карту без посещения отделения.


вот-вот, мне только закрыла , никаких перевыпусков (ой, я с ньюкард не работала)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Igneus написав:Если гасить кредитку Ашан с НьюКарда через УкрСиб онлайн кнопкой, то, хотя бы, на следующий день проведут по счету, или будет до трех дней и вылет с грейс-периода?

Ашанівську гашу в УкрСиб онлайн
проводка завжди наступним робочим днем, навіть віконечко вискакує про що повідомляє щоразу.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:01

Две кредитки банк позволяет иметь? Есть одна, взял бы ещё ашановскую
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:20

  novichok написав:Две кредитки банк позволяет иметь? Есть одна, взял бы ещё ашановскую

в цій банці таке неможливе
Son of Sun
 
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