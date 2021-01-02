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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 03:55
uaprofi написав:
какая от них польза?
тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Нед 03 січ, 2021 06:12
wtf написав: uaprofi написав:
какая от них польза?
тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней
Перевыпуск делает сотрудник в отделении, а не персональный менеджер. Персональный менеджер умеет только закрывать карту без посещения отделения.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:47
ingtrans написав: wtf написав: uaprofi написав:
какая от них польза?
тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней
Перевыпуск делает сотрудник в отделении, а не персональный менеджер. Персональный менеджер умеет только закрывать карту без посещения отделения.
вот-вот, мне только закрыла , никаких перевыпусков (ой, я с ньюкард не работала)
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cohan
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Додано: Нед 03 січ, 2021 11:40
Igneus написав:
Если гасить кредитку Ашан с НьюКарда через УкрСиб онлайн кнопкой, то, хотя бы, на следующий день проведут по счету, или будет до трех дней и вылет с грейс-периода?
Ашанівську гашу в УкрСиб онлайн
проводка завжди наступним робочим днем, навіть віконечко вискакує про що повідомляє щоразу.
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greenozon
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:01
Две кредитки банк позволяет иметь? Есть одна, взял бы ещё ашановскую
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novichok
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:20
novichok написав:
Две кредитки банк позволяет иметь? Есть одна, взял бы ещё ашановскую
в цій банці таке неможливе
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Son of Sun
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Додано: Нед 03 січ, 2021 13:30
ol_zy написав:
А если оплата на нексте, то принимающая сторона вообще ничего за это не платит, только клиент 1грн (зависит от принимающей организации) за платеж привату.
Flamingo написав:
Уверены? А не задумывались почему у привата есть градация - прием платежей в адрес тех организаций с которыми один тип договоров - 1 грн., другой тип договоров - 3 грн., а нет договора и вовсе может быть % от суммы? А есть и тип договоров где с плательщика вообще ничего не берут но появляется такая надпись: "Ваш платеж бесплатен, потому что компания ХХХ оплатила его за Вас". А все потому что часть сумм платежей приват удерживает и реально перечисляет компаниям меньше. Так что если оплата в нексте то принимающая сторона очень даже привату платит
Уверен на 100% (точно знаю одну такую организацию - ОСББ). Градация, видимо, зависит от типа организации, возможно для ОСББ особые условия, т.к. они не прибыльные.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 03 січ, 2021 13:35
Амвросий написав: ol_zy написав:
Для принятия оплат в интрнете ПОС не нужен.
при оплате в интернете тот-же процент комиссии продавец заплатит компании предоставляющей сервис приёма карточных платежей. Тоже самое, что и с терминалом.
Комиссия может сразу вычитаться из суммы оплаты и продавцу на счет будут зачисляться деньги уже после вычета комиссии. Либо продавцу может зачисляться вся оплата, но он будет должен регулярно перечислять платежному сервису или банку комиссии от полученных сумм. Зависит от договора.
Суть в том, что если это крупный магазин или другое юрлицо, то все эти комиссии учитываются как расходы и по сути продавец за них не платит.
Это не работает только для фопов на едином налоге, т.к. у них доходом считаются все поступления и расходы не учитываются.
А какое отношение эта комиссия имеет к 5% от Сибаса? Сибасу эти комиссии никто не переведет для выплаты КБ. Эти комисы остаются у банка - владельца ПОС.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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