Flamingo написав:

Уверены? А не задумывались почему у привата есть градация - прием платежей в адрес тех организаций с которыми один тип договоров - 1 грн., другой тип договоров - 3 грн., а нет договора и вовсе может быть % от суммы? А есть и тип договоров где с плательщика вообще ничего не берут но появляется такая надпись: "Ваш платеж бесплатен, потому что компания ХХХ оплатила его за Вас". А все потому что часть сумм платежей приват удерживает и реально перечисляет компаниям меньше. Так что если оплата в нексте то принимающая сторона очень даже привату платит