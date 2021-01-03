Амвросий написав:

ol_zy написав: Для принятия оплат в интрнете ПОС не нужен. Для принятия оплат в интрнете ПОС не нужен.

при оплате в интернете тот-же процент комиссии продавец заплатит компании предоставляющей сервис приёма карточных платежей. Тоже самое, что и с терминалом.Комиссия может сразу вычитаться из суммы оплаты и продавцу на счет будут зачисляться деньги уже после вычета комиссии. Либо продавцу может зачисляться вся оплата, но он будет должен регулярно перечислять платежному сервису или банку комиссии от полученных сумм. Зависит от договора.Суть в том, что если это крупный магазин или другое юрлицо, то все эти комиссии учитываются как расходы и по сути продавец за них не платит.Это не работает только для фопов на едином налоге, т.к. у них доходом считаются все поступления и расходы не учитываются.