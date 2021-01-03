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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:41

  vovareuckij написав:Кто знает, при оплате на нексте картой укрсиба можно как-то узнать мсс код?

Поступите проше оплатите через некст той картой где вы увидите мсс. Например аллой, моней, православными и т.п. Платите небольшую сумму. Поверьте мсс будет одинаковый для всех банков, а не только для сиба
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 01:07

Ну это понятно, просто укрсибом уже совершал оплату и думал, что можно как-то узнать по ней мсс код, чтобы с другими банками не экспериментировать ради этого.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 01:17

  vovareuckij написав:Ну это понятно, просто укрсибом уже совершал оплату и думал, что можно как-то узнать по ней мсс код, чтобы с другими банками не экспериментировать ради этого.

Через підтримку: чат або дзвінок.
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