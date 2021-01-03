Поступите проше оплатите через некст той картой где вы увидите мсс. Например аллой, моней, православными и т.п. Платите небольшую сумму. Поверьте мсс будет одинаковый для всех банков, а не только для сиба
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:41
Поступите проше оплатите через некст той картой где вы увидите мсс. Например аллой, моней, православными и т.п. Платите небольшую сумму. Поверьте мсс будет одинаковый для всех банков, а не только для сиба
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 04 січ, 2021 01:07
Ну это понятно, просто укрсибом уже совершал оплату и думал, что можно как-то узнать по ней мсс код, чтобы с другими банками не экспериментировать ради этого.
Додано: Пон 04 січ, 2021 01:17
Через підтримку: чат або дзвінок.
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