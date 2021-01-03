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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кто знает, при оплате на нексте картой укрсиба можно как-то узнать мсс код?
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:41
Поступите проше оплатите через некст той картой где вы увидите мсс. Например аллой, моней, православными и т.п. Платите небольшую сумму. Поверьте мсс будет одинаковый для всех банков, а не только для сиба
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 04 січ, 2021 01:07
Ну это понятно, просто укрсибом уже совершал оплату и думал, что можно как-то узнать по ней мсс код, чтобы с другими банками не экспериментировать ради этого.
Додано: Пон 04 січ, 2021 01:17
Через підтримку: чат або дзвінок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 04 січ, 2021 08:25
vovareuckij
якщо комуналка по тим компаніям, які знаходить сам некст то 4900.
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:18
Небольшой парктический кейс по АШАН-карте.
Отправленная 31.12 СЕПом денежка с Форварда на АШАНовский счет сюда, ползет медленно, по регламенту до 3х рабочих дней.
Поэтому, у кого расчетная дата 4.01 рекомендую брать кеды и идти загашиваться в отделение.
У кого 5.01 и дальше - можно не волноваться: 31, 4, 5 как раз 3 рабочих получается.
АШАН гасится без спонсорства если денежка засветилась на счету до 18:00 расчетной даты.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:59
Решил открыть New Card. Т.к. клиентом раньше не был, менеджер сказала, что нужно отправить документы на проверку. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь среди банков. Или это норма для Укрсиба?
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:04
lloydbanksua
По ссылке регистрировались?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да, это нормально для этого банка.
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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