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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:14
ukrprom2014 написав:
lloydbanksua По ссылке регистрировались?
Нет, пришел без "приглашения".
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lloydbanksua
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