УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:14
ukrprom2014 написав:
lloydbanksua По ссылке регистрировались?
Нет, пришел без "приглашения".
lloydbanksua
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:21
lloydbanksua написав: ukrprom2014 написав:
lloydbanksua По ссылке регистрировались?
Нет, пришел без "приглашения".
Можно зарегистрироваться через UKRSIB Online и тогда не нужно будет ждать в отделении проверки.
unknownurl
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:25
lloydbanksua написав: ukrprom2014 написав:
lloydbanksua По ссылке регистрировались?
Нет, пришел без "приглашения".
Это зря. Меня после регистрации по ссылке пригласили на конкретное время в отделение. Перезвонили из отделения за час до этого времени, уточнили точно ли я буду в это время. Потом в отделении приняли без очереди(стояла очередь за зарплатными картами какой-то организации).
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:27
velvet ну так все равно ж документы проверяли... просто что в очереди стоять не надо
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:40
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:44
velvet написав:
Это зря. Меня после регистрации по ссылке пригласили на конкретное время в отделение. Перезвонили из отделения за час до этого времени, уточнили точно ли я буду в это время. Потом в отделении приняли без очереди(стояла очередь за зарплатными картами какой-то организации).
Я не планировал, мимо проходил, думаю зайду.
lloydbanksua
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:44
ukrprom2014 написав:
lloydbanksua Лучше по любой ссылке: https://e-shopping.welcome-to-ukrsibbank.com/ https://welcome-to-ukrsibbank.com/gamers-card https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/ https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ping_card/ И когда перезвонять выберите подходящее врямя.
Я уже оформил)
lloydbanksua
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:00
По НьюКарді
http://prntscr.com/wfw9cl
нема жодних згадок, що клієнт має мати закриті усі рахунки
може спробувати?
чи правила змінились і тепер існуючий клієнт може собі відкрити нюьшку, колеги?
greenozon
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:13
omb написав: velvet
ну так все равно ж документы проверяли... просто что в очереди стоять не надо
У меня всё заняло минут 10. Я ранее был клиентом, поэтому ничего не проверяли.
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:31
velvet написав: omb написав: velvet
ну так все равно ж документы проверяли... просто что в очереди стоять не надо
У меня всё заняло минут 10. Я ранее был клиентом, поэтому ничего не проверяли.
у вас були відкриті інші картки в сибі?
2) ви замовляли ньюкард?
greenozon
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