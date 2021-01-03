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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1347134813491350>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:14

  ukrprom2014 написав:lloydbanksua По ссылке регистрировались?

Нет, пришел без "приглашения".
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

lloydbanksua написав:
  ukrprom2014 написав:lloydbanksua По ссылке регистрировались?

Нет, пришел без "приглашения".
Можно зарегистрироваться через UKRSIB Online и тогда не нужно будет ждать в отделении проверки.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:25

  lloydbanksua написав:
  ukrprom2014 написав:lloydbanksua По ссылке регистрировались?

Нет, пришел без "приглашения".

Это зря. Меня после регистрации по ссылке пригласили на конкретное время в отделение. Перезвонили из отделения за час до этого времени, уточнили точно ли я буду в это время. Потом в отделении приняли без очереди(стояла очередь за зарплатными картами какой-то организации).
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:27

velvet ну так все равно ж документы проверяли... просто что в очереди стоять не надо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:40

lloydbanksua
Лучше по любой ссылке:
https://e-shopping.welcome-to-ukrsibbank.com/
https://welcome-to-ukrsibbank.com/gamers-card
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ping_card/
И когда перезвонять выберите подходящее врямя.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:44

  velvet написав: Это зря. Меня после регистрации по ссылке пригласили на конкретное время в отделение. Перезвонили из отделения за час до этого времени, уточнили точно ли я буду в это время. Потом в отделении приняли без очереди(стояла очередь за зарплатными картами какой-то организации).

Я не планировал, мимо проходил, думаю зайду.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:44

  ukrprom2014 написав:lloydbanksua Лучше по любой ссылке: https://e-shopping.welcome-to-ukrsibbank.com/ https://welcome-to-ukrsibbank.com/gamers-card https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/ https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ping_card/ И когда перезвонять выберите подходящее врямя.

Я уже оформил)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:00

  ukrprom2014 написав:lloydbanksua
Лучше по любой ссылке:
https://e-shopping.welcome-to-ukrsibbank.com/
https://welcome-to-ukrsibbank.com/gamers-card
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ping_card/
И когда перезвонять выберите подходящее врямя.


По НьюКарді http://prntscr.com/wfw9cl
нема жодних згадок, що клієнт має мати закриті усі рахунки
може спробувати? :)

чи правила змінились і тепер існуючий клієнт може собі відкрити нюьшку, колеги?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:13

  omb написав:velvet ну так все равно ж документы проверяли... просто что в очереди стоять не надо

У меня всё заняло минут 10. Я ранее был клиентом, поэтому ничего не проверяли.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:31

  velvet написав:
  omb написав:velvet ну так все равно ж документы проверяли... просто что в очереди стоять не надо

У меня всё заняло минут 10. Я ранее был клиентом, поэтому ничего не проверяли.

у вас були відкриті інші картки в сибі?
2) ви замовляли ньюкард?
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