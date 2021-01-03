Були євросейфи, але я їх закрив в липні здається. Мобільний додаток працював. Замовляв ньюкард.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:43
Були євросейфи, але я їх закрив в липні здається. Мобільний додаток працював. Замовляв ньюкард.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:05
velvet ну так это совсем другая история
Кешбечные карты!
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:22
А 5% по newcard зачисляется когда активирован кэшбек в "Монете" или "Payback" на aliexpress?
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:23
Одно другому не мешает
Biden's Laptop Matters
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