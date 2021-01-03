Були євросейфи, але я їх закрив в липні здається. Мобільний додаток працював. Замовляв ньюкард.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:43
Були євросейфи, але я їх закрив в липні здається. Мобільний додаток працював. Замовляв ньюкард.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:05
velvet ну так это совсем другая история
Кешбечные карты!
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:22
А 5% по newcard зачисляется когда активирован кэшбек в "Монете" или "Payback" на aliexpress?
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:23
Одно другому не мешает
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:06
А скажите, панове, New Card бывает с кредитным лимитом?
Как-то по здешнему обсуждению у меня сложилось впечатление, что это кредитка, уж не знаю почему. А в отделении говорят, что только дебетка. Не то, чтобы это было принципиально, просто открытие оказалось несколько неожиданным, и интересно было бы понять, в каком месте я что-то пропустил.
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:09
M-Audio
Это дебетка.
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:09
в лучшем приложении© даже тип карты пишет как ворлд дебит
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У кого то было в Накопительном счете пункт Інші витрати с подписью Погашение несанкционированной задолженности в срок? Что это может означать?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
_PORT_UA, у меня на карте возник несанкционированный овердрафт и сумму в размере этого овердрафта банк пытался списать с накопительного счёта. У Алки аналогичный процесс есть.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:24
Что нечего на накопительном счете под 1% деньги мариновать
Списали в счет несанкционированного овердрафта.
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