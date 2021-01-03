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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1348134913501351>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:43

  greenozon написав:
  velvet написав:
  omb написав:velvet ну так все равно ж документы проверяли... просто что в очереди стоять не надо

У меня всё заняло минут 10. Я ранее был клиентом, поэтому ничего не проверяли.

у вас були відкриті інші картки в сибі?
2) ви замовляли ньюкард?

Були євросейфи, але я їх закрив в липні здається. Мобільний додаток працював. Замовляв ньюкард.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:05

velvet ну так это совсем другая история
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:22

А 5% по newcard зачисляется когда активирован кэшбек в "Монете" или "Payback" на aliexpress?
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:23

  sonechko написав:А 5% по newcard зачисляется когда активирован кэшбек в "Монете" или "Payback" на aliexpress?

Одно другому не мешает
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:06

А скажите, панове, New Card бывает с кредитным лимитом?
Как-то по здешнему обсуждению у меня сложилось впечатление, что это кредитка, уж не знаю почему. А в отделении говорят, что только дебетка. Не то, чтобы это было принципиально, просто открытие оказалось несколько неожиданным, и интересно было бы понять, в каком месте я что-то пропустил.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:09

M-Audio
Это дебетка.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:09

  M-Audio написав:А скажите, панове, New Card бывает с кредитным лимитом?
Как-то по здешнему обсуждению у меня сложилось впечатление, что это кредитка, уж не знаю почему. А в отделении говорят, что только дебетка. Не то, чтобы это было принципиально, просто открытие оказалось несколько неожиданным, и интересно было бы понять, в каком месте я что-то пропустил.

в лучшем приложении© даже тип карты пишет как ворлд дебит
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У кого то было в Накопительном счете пункт Інші витрати с подписью Погашение несанкционированной задолженности в срок? Что это может означать?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

_PORT_UA, у меня на карте возник несанкционированный овердрафт и сумму в размере этого овердрафта банк пытался списать с накопительного счёта. У Алки аналогичный процесс есть.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:24

  _PORT_UA написав:У кого то было в Накопительном счете пункт Інші витрати с подписью Погашение несанкционированной задолженности в срок? Что это может означать?

Что нечего на накопительном счете под 1% деньги мариновать :)
Списали в счет несанкционированного овердрафта.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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