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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1349135013511352>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:40

Завтра по идее последний срок когда должны прислать ключ-код на 1000 за 90 платежей в ноябре
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:45

MASolomko,.ramzes4 , а из за чего он мог образоваться? И чем это чревато для меня?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:49

  _PORT_UA написав:MASolomko,.ramzes4 , а из за чего он мог образоваться? И чем это чревато для меня?

Операции по расходу провелись по счёту раньше чем приход. Пока ничем не чревато.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:52

  _PORT_UA написав:MASolomko,.ramzes4 , а из за чего он мог образоваться? И чем это чревато для меня?

Читайте "сказку" ;).
Из-за того что списание с картсчета одного из ваших платежей произошло раньше чем поступление денег провелось по этому же счету.
Чревато? Укрсиб не наказывал за овер по ньюшкам. Но вы писали что у вас затронули накопительный счет. Как будет в этом случае хз - но по идее все должны вернуть взад.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo, у меня просто списали с накопительного и всё -- других действий со стороны банка не было.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:13

  MASolomko написав:Flamingo, у меня просто списали с накопительного и всё -- других действий со стороны банка не было.

То есть списали реальные деньги, а потом никуда не вернули? Даже просто на карту? То есть Вас, что называется, "вжарили" за овер? Намного? Спрашивали у поддержки о дальнейшей судьбе списанного?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:То есть Вас, что называется, "вжарили" за овер?

"За овер" - це було б, якби вжарили на відсотки, а тут схоже, що вжарили "на овер", тобто пахне подвійним списанням, бо та сума, що фактично надійде потім, навряд чи десь вилізе.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo, с накопительного списали и на карту сумму овера зачислили.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:49

  velvet написав:Завтра по идее последний срок когда должны прислать ключ-код на 1000 за 90 платежей в ноябре

И официальной инфы за продление банкета "5%" тоже невидать пока.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:57

Карту оформил.. теперь по кешбеку.
1. Где его, собственно смотреть и отслеживать? Что-то не нашел в приложении.
2. Раньше где-то читал, что кешбек выплачивается до 16 числа следующего месяца (до 500 грн., как я понял).
3. Какие еще есть "плюшки" и особенности у этой карты?
lloydbanksua
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