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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:40
Завтра по идее последний срок когда должны прислать ключ-код на 1000 за 90 платежей в ноябре
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:45
MASolomko,.ramzes4 , а из за чего он мог образоваться? И чем это чревато для меня?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:49
Операции по расходу провелись по счёту раньше чем приход. Пока ничем не чревато.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:52
Читайте "сказку" .
Из-за того что списание с картсчета одного из ваших платежей произошло раньше чем поступление денег провелось по этому же счету.
Чревато? Укрсиб не наказывал за овер по ньюшкам. Но вы писали что у вас затронули накопительный счет. Как будет в этом случае хз - но по идее все должны вернуть взад.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Flamingo, у меня просто списали с накопительного и всё -- других действий со стороны банка не было.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:13
То есть списали реальные деньги, а потом никуда не вернули? Даже просто на карту? То есть Вас, что называется, "вжарили" за овер? Намного? Спрашивали у поддержки о дальнейшей судьбе списанного?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
"За овер" - це було б, якби вжарили на відсотки, а тут схоже, що вжарили "на овер", тобто пахне подвійним списанням, бо та сума, що фактично надійде потім, навряд чи десь вилізе.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Flamingo, с накопительного списали и на карту сумму овера зачислили.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:49
И официальной инфы за продление банкета "5%" тоже невидать пока.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:57
Карту оформил.. теперь по кешбеку.
1. Где его, собственно смотреть и отслеживать? Что-то не нашел в приложении.
2. Раньше где-то читал, что кешбек выплачивается до 16 числа следующего месяца (до 500 грн., как я понял).
3. Какие еще есть "плюшки" и особенности у этой карты?
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