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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1349135013511352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:02

lloydbanksua
1. Нигде. Моно косвенно отслеживать по снижению лимитов на операции в Интернете.
2. Да, 16-го или на следующий рабочий день после 16-го.
3. Акции по очевыгоде бывают, но сейчас затишье.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:11

  ingtrans написав:3. Акции по очевыгоде бывают, но сейчас затишье.

А что они из себя представляют? N-е количество транзакций за месяц нужно совершить?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:13

  ingtrans написав:но сейчас затишье.

Зараз свинобунт. Сібас, віддай тисячу!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:23

  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно с Ньюкард перевести деньги на Альфовскую Ультра? Можно СЭПом? И как это будет, без комиссии?

Можно СЕПом, Укрсиб-онлайн комиссию за выходной СЕП не берет.

Берет ли банк комиссию за гашение с НьюКард своей кредитки, например, Ашан?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:59

  Igneus написав:
  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно с Ньюкард перевести деньги на Альфовскую Ультра? Можно СЭПом? И как это будет, без комиссии?

Можно СЕПом, Укрсиб-онлайн комиссию за выходной СЕП не берет.

Берет ли банк комиссию за гашение с НьюКард своей кредитки, например, Ашан?


я гашу Ашан-ку в укрсиб-онлайні, правда не з ньюкарди (ніяк не придумаю як її заіметь :)) - жодних комісій банк не брав
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:19

  greenozon написав:
  Igneus написав:Берет ли банк комиссию за гашение с НьюКард своей кредитки, например, Ашан?

я гашу Ашан-ку в укрсиб-онлайні, правда не з ньюкарди (ніяк не придумаю як її заіметь :)) - жодних комісій банк не брав

greenozon, дякую за відповідь!
Може й краще, що Ви ще не маєте картки НьюКард :wink:
Дуже складно пристосуватися до обслуговування в УкрСиббанку :(
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:26

  lloydbanksua написав:
  ingtrans написав:3. Акции по очевыгоде бывают, но сейчас затишье.

А что они из себя представляют? N-е количество транзакций за месяц нужно совершить?

Да, были акции от 100 грн до 1000 грн за определенное количество транзакций в N дней или месяц. Причем это всем выполнившим условие, а не кому повезло в розыгрыше.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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