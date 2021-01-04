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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:02
lloydbanksua
1. Нигде. Моно косвенно отслеживать по снижению лимитов на операции в Интернете.
2. Да, 16-го или на следующий рабочий день после 16-го.
3. Акции по очевыгоде бывают, но сейчас затишье.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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Додано: Пон 04 січ, 2021 20:11
ingtrans написав:
3. Акции по очевыгоде бывают, но сейчас затишье.
А что они из себя представляют? N-е количество транзакций за месяц нужно совершить?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 20:13
ingtrans написав:
но сейчас затишье.
Зараз свинобунт. Сібас, віддай тисячу!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 20:23
ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно с Ньюкард перевести деньги на Альфовскую Ультра? Можно СЭПом? И как это будет, без комиссии?
Можно СЕПом, Укрсиб-онлайн комиссию за выходной СЕП не берет.
Берет ли банк комиссию за гашение с НьюКард своей кредитки, например, Ашан?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 20:59
Igneus написав: ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно с Ньюкард перевести деньги на Альфовскую Ультра? Можно СЭПом? И как это будет, без комиссии?
Можно СЕПом, Укрсиб-онлайн комиссию за выходной СЕП не берет.
Берет ли банк комиссию за гашение с НьюКард своей кредитки, например, Ашан?
я гашу Ашан-ку в укрсиб-онлайні, правда не з ньюкарди (ніяк не придумаю як її заіметь
) - жодних комісій банк не брав
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Додано: Пон 04 січ, 2021 21:19
greenozon
greenozon написав: Igneus написав:
Берет ли банк комиссию за гашение с НьюКард своей кредитки, например, Ашан?
я гашу Ашан-ку в укрсиб-онлайні, правда не з ньюкарди (ніяк не придумаю як її заіметь
) - жодних комісій банк не брав
, дякую за відповідь!
Може й краще, що Ви ще не маєте картки НьюКард
Дуже складно пристосуватися до обслуговування в УкрСиббанку
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Додано: Пон 04 січ, 2021 21:26
lloydbanksua написав: ingtrans написав:
3. Акции по очевыгоде бывают, но сейчас затишье.
А что они из себя представляют? N-е количество транзакций за месяц нужно совершить?
Да, были акции от 100 грн до 1000 грн за определенное количество транзакций в N дней или месяц. Причем это всем выполнившим условие, а не кому повезло в розыгрыше.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 04 січ, 2021 23:09
Igneus написав:
Берет ли банк комиссию за гашение с НьюКард своей кредитки, например, Ашан?
Нет
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Пон 04 січ, 2021 23:10
Igneus наоборот, проще некуда
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 04 січ, 2021 23:13
omb написав:Igneus
наоборот, проще некуда
згідний, класний моб. додаток, так само як і ІБ
норм. тарифи на вихід по СЕПу
за овердрафт он колеги пишуть не сильно жереться (напротивагу всяким тазам і іншим алкам
а от чого не хватає - так це кодів МСС в історії по карті
і візуалізації КБ операцій
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