RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1350135113521353

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:13

greenozon
Додаток так собі, є над чим працювати.
Кредитка взагалі "обмежена" по функціоналу в додатку.
Накопичувальні світить все і одразу, чому їх не сховати як в Альфі в середині рахунків?
По курсу дол в онлайн зараз:
Сіб 28,32/28,62 і це ще нормально, зазвичай взагалі неадекватос
Альфа 28,36/28,52
Rainbow
 
Повідомлень: 3031
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:32

  greenozon написав:за овердрафт он колеги пишуть не сильно жереться (напротивагу всяким тазам і іншим алкам :)


Альфа разве наказывает за овердрафт? никогда не видел по пакетным картам, вообще,
даже пользуюсь этим - заслать p2p и тут же отСЭПить с Альфы

а приложуха неплохая, но надо переучиваться после других немного, и шаблоны есть, в отличие от не будем показывать пальцем
cohan
 
Повідомлень: 677
З нами з: 27.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:50

А що ж 300 грн на поповнення мобільного?

Комусь прийшло поповнення мобілього за акцію 300 за 30?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 226
З нами з: 02.09.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:58

1finanсier Нет, продлили срок на 10 дней
ishvara
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 09.12.12
Подякував: 272 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А в чем отличие карт Е-Шопинг от НьюКард, и там и там 5% на онлайн оплаты?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 14.12.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:51

sergia
ничем, берите любую
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 257
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 38 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:01

    Укрсиббанк - мошенники. Условия ноябрьской акции выполнены, а ключ-код так и не прислали :evil:

    Зображення
    Востаннє редагувалось sola в Вів 05 січ, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
    sola
     
    Повідомлень: 4179
    З нами з: 02.03.09
    Подякував: 491 раз.
    Подякували: 505 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:03

      sola написав:Укрсиббанк - мошенники. Условия ноябрьской акции выполнены, а ключ-код так и не прислали :evil:

    Сегодня еще есть время до конца дня.
    Ferlakur
     
    Повідомлень: 3677
    З нами з: 14.10.08
    Подякував: 219 раз.
    Подякували: 168 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10

    Пришло пополнение на 600 грн на телефон ))
    ishvara
     
    Повідомлень: 1598
    З нами з: 09.12.12
    Подякував: 272 раз.
    Подякували: 84 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 1350135113521353
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, anis, Google Adsense [Bot], jay2004, patrikk, ramzes4, V2 і 3 гостей
    Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    ПУМБ (28215)
    05.01.2021 14:14
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.