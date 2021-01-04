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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:13
greenozon
Додаток так собі, є над чим працювати.
Кредитка взагалі "обмежена" по функціоналу в додатку.
Накопичувальні світить все і одразу, чому їх не сховати як в Альфі в середині рахунків?
По курсу дол в онлайн зараз:
Сіб 28,32/28,62 і це ще нормально, зазвичай взагалі неадекватос
Альфа 28,36/28,52
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Rainbow
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:32
greenozon написав:
за овердрафт он колеги пишуть не сильно жереться (напротивагу всяким тазам і іншим алкам
Альфа разве наказывает за овердрафт? никогда не видел по пакетным картам, вообще,
даже пользуюсь этим - заслать p2p и тут же отСЭПить с Альфы
а приложуха неплохая, но надо переучиваться после других немного, и шаблоны есть, в отличие от не будем показывать пальцем
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cohan
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:50
Комусь прийшло поповнення мобілього за акцію 300 за 30?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:58
1finanсier Нет, продлили срок на 10 дней
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ishvara
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:49
А в чем отличие карт Е-Шопинг от НьюКард, и там и там 5% на онлайн оплаты?
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sergia
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Додано: Вів 05 січ, 2021 12:51
sergia
ничем, берите любую
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:01
Укрсиббанк - мошенники. Условия ноябрьской акции выполнены, а ключ-код так и не прислали
Востаннє редагувалось sola
в Вів 05 січ, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:03
sola написав:
Укрсиббанк - мошенники. Условия ноябрьской акции выполнены, а ключ-код так и не прислали
Сегодня еще есть время до конца дня.
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Ferlakur
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10
Пришло пополнение на 600 грн на телефон ))
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