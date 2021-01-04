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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:54

  sola написав:Укрсиббанк - мошенники. Условия ноябрьской акции выполнены, а ключ-код так и не прислали :evil:

Зображення

В чате Очевыгоды отвечают, что ключ-код вышлют в ближайшие дни,но не знают когда точно:
"Доброго дня! Розсилки ключ-кодів по цій акції ще не було. Повідомлення, яке містить ключ-код, надсилається як повідомлення у додатку Ukrsib online (будь ласка, переконайтеся що у Вас увімкнена можливість отримувати Push-повідомлення).
Коли буде розсилка?
Call Center
Точної відповіді надати не можемо, найближчими днями."
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:40

Опять прошла рассылка про 100грн за накопительный.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:42

  Вкладчик1234 написав:Опять прошла рассылка про 100грн за накопительный.

аналогічно
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:45

  balance написав:
  Вкладчик1234 написав:Опять прошла рассылка про 100грн за накопительный.

аналогічно

А кому нет, можно пользовать?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Но на счету не добавилось. Видимо продублировали смс с прошлого года.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:49

  Вкладчик1234 написав:Опять прошла рассылка про 100грн за накопительный.

надо делать))
Пришло по одному из трёх от 729 ток "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива" :roll: Шо то було :?: напомните
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:50

  Мизантрóп написав:
  Вкладчик1234 написав:Опять прошла рассылка про 100грн за накопительный.

надо делать))
Пришло по одному из трёх от 729 ток "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива" :roll: Шо то було :?: напомните

Я об этом и говорил.
Просто продублировали прошлогоднее сообщение. Денег не добавили. И ничего больше не обещают :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:53

  Вкладчик1234 написав:
  Мизантрóп написав:
  Вкладчик1234 написав:Опять прошла рассылка про 100грн за накопительный.

надо делать))
Пришло по одному из трёх от 729 ток "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива" :roll: Шо то було :?: напомните

Я об этом и говорил.
Просто продублировали прошлогоднее сообщение. Денег не добавили. И ничего больше не обещают :)

Та лана то,мне за накопит в первое утро налили,а потом по ключу ещё.Глянул на счету 10 минут как 100 грн.
Жду ток рандомные 10к за две недели дерибана отопления по 100 в сутки.Не ну чё,пасиб канечно))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:02

  _PORT_UA написав:Но на счету не добавилось. Видимо продублировали смс с прошлого года.

А в выписке таки есть сегодняшним числом.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Так, что это за 100 прилетела? Думал только пуш продублировали, но теперь и на счету появилось.
unknownurl
 
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