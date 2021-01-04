sola написав:Укрсиббанк - мошенники. Условия ноябрьской акции выполнены, а ключ-код так и не прислали
В чате Очевыгоды отвечают, что ключ-код вышлют в ближайшие дни,но не знают когда точно: "Доброго дня! Розсилки ключ-кодів по цій акції ще не було. Повідомлення, яке містить ключ-код, надсилається як повідомлення у додатку Ukrsib online (будь ласка, переконайтеся що у Вас увімкнена можливість отримувати Push-повідомлення). Коли буде розсилка? Call Center Точної відповіді надати не можемо, найближчими днями."
Но на счету не добавилось. Видимо продублировали смс с прошлого года.
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Вкладчик1234 написав:Опять прошла рассылка про 100грн за накопительный.
надо делать)) Пришло по одному из трёх от 729 ток "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива" Шо то було напомните
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Вкладчик1234 написав:Опять прошла рассылка про 100грн за накопительный.
надо делать)) Пришло по одному из трёх от 729 ток "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива" Шо то було напомните
Я об этом и говорил. Просто продублировали прошлогоднее сообщение. Денег не добавили. И ничего больше не обещают
Та лана то,мне за накопит в первое утро налили,а потом по ключу ещё.Глянул на счету 10 минут как 100 грн. Жду ток рандомные 10к за две недели дерибана отопления по 100 в сутки.Не ну чё,пасиб канечно))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)