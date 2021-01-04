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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:08

  unknownurl написав:Так, что это за 100 прилетела? Думал только пуш продублировали, но теперь и на счету появилось.

хз пару недель 0 на счету , а ща 100 грн. в выписке тупо бонусные какие-то,а в смс "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива".
Так легкий фарт :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тоже соточка прилетела. Похоже, это вместо тысячи :mrgreen:
Или будут выплачивать раз в месяц по 100.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:20

  Ferlakur написав:Похоже, это вместо тысячи :mrgreen:
Или будут выплачивать раз в мес

Сибас перевів тисячу в оплату частинами :mrgreen:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:20

  Ferlakur написав:Тоже соточка прилетела. Похоже, это вместо тысячи :mrgreen:
Или будут выплачивать раз в месяц по 100.

у меня карта с 10/2020 в 1000 не гулялся.Так что мимо
Те что с ноября и декабря пока пусто :cry:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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