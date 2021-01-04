хз пару недель 0 на счету , а ща 100 грн. в выписке тупо бонусные какие-то,а в смс "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива".
Так легкий фарт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:08
хз пару недель 0 на счету , а ща 100 грн. в выписке тупо бонусные какие-то,а в смс "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива".
Так легкий фарт
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тоже соточка прилетела. Похоже, это вместо тысячи
Или будут выплачивать раз в месяц по 100.
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:20
Сибас перевів тисячу в оплату частинами
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:20
у меня карта с 10/2020 в 1000 не гулялся.Так что мимо
Те что с ноября и декабря пока пусто
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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