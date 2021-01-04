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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:08

  unknownurl написав:Так, что это за 100 прилетела? Думал только пуш продублировали, но теперь и на счету появилось.

хз пару недель 0 на счету , а ща 100 грн. в выписке тупо бонусные какие-то,а в смс "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива".
Так легкий фарт :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тоже соточка прилетела. Похоже, это вместо тысячи :mrgreen:
Или будут выплачивать раз в месяц по 100.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:20

  Ferlakur написав:Похоже, это вместо тысячи :mrgreen:
Или будут выплачивать раз в мес

Сибас перевів тисячу в оплату частинами :mrgreen:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:20

  Ferlakur написав:Тоже соточка прилетела. Похоже, это вместо тысячи :mrgreen:
Или будут выплачивать раз в месяц по 100.

у меня карта с 10/2020 в 1000 не гулялся.Так что мимо
Те что с ноября и декабря пока пусто :cry:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:05

  unknownurl написав:Так, что это за 100 прилетела? Думал только пуш продублировали, но теперь и на счету появилось.
Всі так думали :D
«Бонусні» 100₴ прийшли на ті аккаунти де була акція про накопичувальний, совпадєніє? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:29

«Бонусні» 100₴ прийшли на ті аккаунти де була акція про накопичувальний, совпадєніє?
За накопительный Сибас уже рассчитался в декабре.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:35

  Кащей написав:
«Бонусні» 100₴ прийшли на ті аккаунти де була акція про накопичувальний, совпадєніє?
За накопительный Сибас уже рассчитался в декабре.

Может решили, что 100 грн за накопительный мало :)
Мне тоже второй раз 100 пришли, при том, что я переоткрыл карту в начале декабря и еще не успел с новой картой поучаствовать ни в каких акциях.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:36

  Кащей написав:
«Бонусні» 100₴ прийшли на ті аккаунти де була акція про накопичувальний, совпадєніє?
За накопительный Сибас уже рассчитался в декабре.
Я ж кажу, що прийшли на ті аккаунти де вже була виплата за відкриття накопичувального, тому задвоєння думаю з цим пов’язане :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:41

  extreme_lviv_ua написав:
  unknownurl написав:Так, что это за 100 прилетела? Думал только пуш продублировали, но теперь и на счету появилось.
Всі так думали :D
«Бонусні» 100₴ прийшли на ті аккаунти де була акція про накопичувальний, совпадєніє? :roll:

Таки да. Пришла сотка. Ни в каких акциях, кроме открытия накопительного участия не принимал. За накопительный капнуло ещё 28.12.
И сегодня сотка просто так.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:51

  DONALD написав:
  extreme_lviv_ua написав:
  unknownurl написав:Так, что это за 100 прилетела? Думал только пуш продублировали, но теперь и на счету появилось.
Всі так думали :D
«Бонусні» 100₴ прийшли на ті аккаунти де була акція про накопичувальний, совпадєніє? :roll:

Таки да. Пришла сотка. Ни в каких акциях, кроме открытия накопительного участия не принимал. За накопительный капнуло ещё 28.12.
И сегодня сотка просто так.

Лишь бы эта сотня не вместо ожидаемой тысячи
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velvet
 
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