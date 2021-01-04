хз пару недель 0 на счету , а ща 100 грн. в выписке тупо бонусные какие-то,а в смс "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива".
Так легкий фарт
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:08
хз пару недель 0 на счету , а ща 100 грн. в выписке тупо бонусные какие-то,а в смс "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива".
Так легкий фарт
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тоже соточка прилетела. Похоже, это вместо тысячи
Или будут выплачивать раз в месяц по 100.
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:20
Сибас перевів тисячу в оплату частинами
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:20
у меня карта с 10/2020 в 1000 не гулялся.Так что мимо
Те что с ноября и декабря пока пусто
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:05
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:29
За накопительный Сибас уже рассчитался в декабре.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:35
Может решили, что 100 грн за накопительный мало
Мне тоже второй раз 100 пришли, при том, что я переоткрыл карту в начале декабря и еще не успел с новой картой поучаствовать ни в каких акциях.
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:36
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:41
Таки да. Пришла сотка. Ни в каких акциях, кроме открытия накопительного участия не принимал. За накопительный капнуло ещё 28.12.
И сегодня сотка просто так.
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:51
Лишь бы эта сотня не вместо ожидаемой тысячи
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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