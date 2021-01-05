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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:58

  extreme_lviv_ua написав:
  Кащей написав:
«Бонусні» 100₴ прийшли на ті аккаунти де була акція про накопичувальний, совпадєніє?
За накопительный Сибас уже рассчитался в декабре.
Я ж кажу, що прийшли на ті аккаунти де вже була виплата за відкриття накопичувального, тому задвоєння думаю з цим пов’язане :roll:

у меня затроення.Но готов и четвертоваться))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:Опять прошла рассылка про 100грн за накопительный.
Интересно то, что на момент рассылки кешбек не был начислен, а вот немного позже начисление произошло.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тоже получил 2-ю сотку, кожна транзакция важлива, видимо, 2-й раз за накопительный...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:21

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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кожна транзакуия важлива - еще 100ка
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:04

  ukrprom2014 написав:Кожна транзакуия важлива - еще 100ка

Писатель?
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:14

  Мизантрóп написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Мизантрóп написав:надо делать))
Пришло по одному из трёх от 729 ток "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива" :roll: Шо то було :?: напомните

Я об этом и говорил.
Просто продублировали прошлогоднее сообщение. Денег не добавили. И ничего больше не обещают :)

Та лана то,мне за накопит в первое утро налили,а потом по ключу ещё.Глянул на счету 10 минут как 100 грн.
Жду ток рандомные 10к за две недели дерибана отопления по 100 в сутки.Не ну чё,пасиб канечно))

Таки да - позже пришло и 100грн.
Аналогично жду призы за месяц работы :)
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Вкладчик1234
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