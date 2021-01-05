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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:58
extreme_lviv_ua написав: Кащей написав:
«Бонусні» 100₴ прийшли на ті аккаунти де була акція про накопичувальний, совпадєніє?
За накопительный Сибас уже рассчитался в декабре.
Я ж кажу, що прийшли на ті аккаунти де вже була виплата за відкриття накопичувального, тому задвоєння думаю з цим пов’язане
у меня затроення.Но готов и четвертоваться))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:07
Вкладчик1234 написав:
Опять прошла рассылка про 100грн за накопительный.
Интересно то, что на момент рассылки кешбек не был начислен, а вот немного позже начисление произошло.
Спасибо, UKRSIBBANK! Ждём ключик на 1к грн.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:15
Тоже получил 2-ю сотку, кожна транзакция важлива, видимо, 2-й раз за накопительный...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:21
это наш сорри-бонус !
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:02
Кожна транзакуия важлива - еще 100ка
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:04
ukrprom2014 написав:
Кожна транзакуия важлива - еще 100ка
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:14
Мизантрóп написав: Вкладчик1234 написав: Мизантрóп написав:
надо делать))
Пришло по одному из трёх от 729 ток "вам зараховано 100 грн. кишмиша "кожна транза важлива"
Шо то було
напомните
Я об этом и говорил.
Просто продублировали прошлогоднее сообщение. Денег не добавили. И ничего больше не обещают
Та лана то,мне за накопит в первое утро налили,а потом по ключу ещё.Глянул на счету 10 минут как 100 грн.
Жду ток рандомные 10к за две недели дерибана отопления по 100 в сутки.Не ну чё,пасиб канечно))
Таки да - позже пришло и 100грн.
Аналогично жду призы за месяц работы
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