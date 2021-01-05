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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36
100-ки по акции кожна транзакция важлива пришли только на те акки где была акция по накопительному
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