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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

100-ки по акции кожна транзакция важлива пришли только на те акки где была акция по накопительному
Hack-Stock
 
Повідомлень: 654
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:42

Всеодно дивний цей банк, не подобається мені їх платинова карта, вона безкоштовна за умови постійного незнижуваного залишку саме по накопичувальному рахунку, якщо на карті то вже знімають комісію - дуже не зручно.
Rainbow
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 598 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Всеодно дивний цей банк, не подобається мені їх платинова карта, вона безкоштовна за умови постійного незнижуваного залишку саме по накопичувальному рахунку, якщо на карті то вже знімають комісію - дуже не зручно.

Так если не нравится, не берите. Но вообще по премиальным картам не всегда самые удобные условия бесплатности.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 31.07.19
Подякував: 57 раз.
Подякували: 280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:55

ingtrans
В інших банках більш зручно, а взагалі ви праві, не подобається, то краще закрити платні карти і відкрити НьюКард :mrgreen:
Rainbow
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 598 раз.
 
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