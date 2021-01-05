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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36
100-ки по акции кожна транзакция важлива пришли только на те акки где была акция по накопительному
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Hack-Stock
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Додано: Сер 06 січ, 2021 09:42
Всеодно дивний цей банк, не подобається мені їх платинова карта, вона безкоштовна за умови постійного незнижуваного залишку саме по накопичувальному рахунку, якщо на карті то вже знімають комісію - дуже не зручно.
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Rainbow
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Додано: Сер 06 січ, 2021 09:47
Rainbow написав:
Всеодно дивний цей банк, не подобається мені їх платинова карта, вона безкоштовна за умови постійного незнижуваного залишку саме по накопичувальному рахунку, якщо на карті то вже знімають комісію - дуже не зручно.
Так если не нравится, не берите. Но вообще по премиальным картам не всегда самые удобные условия бесплатности.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Сер 06 січ, 2021 09:55
ingtrans
В інших банках більш зручно, а взагалі ви праві, не подобається, то краще закрити платні карти і відкрити НьюКард
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Rainbow
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:21
Rainbow
давно пора открыть 2-3 нью кард
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
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omb
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Мизантрóп
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