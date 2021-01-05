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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1355135613571358>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

100-ки по акции кожна транзакция важлива пришли только на те акки где была акция по накопительному
Hack-Stock
 
Повідомлень: 654
З нами з: 26.09.17
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Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:42

Всеодно дивний цей банк, не подобається мені їх платинова карта, вона безкоштовна за умови постійного незнижуваного залишку саме по накопичувальному рахунку, якщо на карті то вже знімають комісію - дуже не зручно.
Rainbow
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 23.09.12
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:Всеодно дивний цей банк, не подобається мені їх платинова карта, вона безкоштовна за умови постійного незнижуваного залишку саме по накопичувальному рахунку, якщо на карті то вже знімають комісію - дуже не зручно.

Так если не нравится, не берите. Но вообще по премиальным картам не всегда самые удобные условия бесплатности.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:55

ingtrans
В інших банках більш зручно, а взагалі ви праві, не подобається, то краще закрити платні карти і відкрити НьюКард :mrgreen:
Rainbow
 
Повідомлень: 3034
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:21

Rainbow давно пора открыть 2-3 нью кард :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2788
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Подякували: 213 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:41

  omb написав:Rainbow давно пора открыть 2-3 нью кард :)

смотря сколько объектов недвиги в управлении +инет закупки,бывает зимою и 3 карт мало :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:11

  Мизантрóп написав:
  omb написав:Rainbow давно пора открыть 2-3 нью кард :)

смотря сколько объектов недвиги в управлении +инет закупки,бывает зимою и 3 карт мало :wink:


Вот прошлым месяцем и 7 штук оказалось мало, пришлось Идейные четыре штуки заюзать... А вот этим месяцем - печалька, нема покупок((
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Вот прошлым месяцем и 7 штук оказалось мало
не ,ну нам так не жить :shock: ,в январе ток четвертого сибаса открываю,в феврабле -пятого.Стратегия на продлённую акцию :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:37

Мизантрóп стратегия наращивания портфеля карт :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:46

О, спасибо за сотку. :shock: Только увидел)
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Striker
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