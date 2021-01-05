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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
100-ки по акции кожна транзакция важлива пришли только на те акки где была акция по накопительному
Додано: Сер 06 січ, 2021 09:42
Всеодно дивний цей банк, не подобається мені їх платинова карта, вона безкоштовна за умови постійного незнижуваного залишку саме по накопичувальному рахунку, якщо на карті то вже знімають комісію - дуже не зручно.
Додано: Сер 06 січ, 2021 09:47
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так если не нравится, не берите. Но вообще по премиальным картам не всегда самые удобные условия бесплатности.
Додано: Сер 06 січ, 2021 09:55
ingtrans
В інших банках більш зручно, а взагалі ви праві, не подобається, то краще закрити платні карти і відкрити НьюКард
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:21
Rainbow давно пора открыть 2-3 нью кард
Кешбечные карты!
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:41
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:11
Вот прошлым месяцем и 7 штук оказалось мало, пришлось Идейные четыре штуки заюзать... А вот этим месяцем - печалька, нема покупок((
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Додано: Сер 06 січ, 2021 12:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:37
Мизантрóп стратегия наращивания портфеля карт
Кешбечные карты!
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:46
О, спасибо за сотку. Только увидел)
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