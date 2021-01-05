карты-кусок пластика.Интересует живой вес ХРЮ после 12 месяцев каждой предыдущей карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:50
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:13
Мизантрóп Хороший результат
Кешбечные карты!
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вдруг кто-то тут хранит евро/доллары:
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А где же официальная информация о продлении кеш-бека по старым New Card?
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:03
Ее нет. Только слухи.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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