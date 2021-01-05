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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:50
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Мизантрóп
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:13
Мизантрóп
Хороший результат
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:25
Вдруг кто-то тут хранит евро/доллары:
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unknownurl
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Додано: Сер 06 січ, 2021 16:01
А где же официальная информация о продлении кеш-бека по старым New Card?
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Gost2013
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Додано: Сер 06 січ, 2021 16:03
Ее нет. Только слухи.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 06 січ, 2021 16:50
в Сибе веб-версия банкинга дублирует мобильную или урезанная?
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sergia
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Додано: Сер 06 січ, 2021 17:41
sergia написав:
в Сибе веб-версия банкинга дублирует мобильную или урезанная?
Нормальна. Місцями навіть краще.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:04
Gost2013 пока переоткрывать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:08
klug написав: sergia написав:
в Сибе веб-версия банкинга дублирует мобильную или урезанная?
Нормальна. Місцями навіть краще.
а паролі не закодовані, які приходять на телефон?
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sergia
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:17
sergia написав: klug написав: sergia написав:
в Сибе веб-версия банкинга дублирует мобильную или урезанная?
Нормальна. Місцями навіть краще.
а паролі не закодовані, які приходять на телефон?
Пароли чего? Если Вы про ОТР, то они приходят в виде пушей в аппку. Не закодированых, естественно. А при оплате в вэбке, для проведения платежа (например СЭП), Сибас присылает тебе пуш в аппку, где надо просто тапнуть "подтвердить". И никаких паролей вообще
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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