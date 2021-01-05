RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1356135713581359>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:50

  omb написав:Мизантрóп стратегия наращивания портфеля карт :)

карты-кусок пластика.Интересует живой вес ХРЮ после 12 месяцев каждой предыдущей карты :wink:
Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 03.12.14
Подякував: 787 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:13

Мизантрóп Хороший результат :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вдруг кто-то тут хранит евро/доллары:
Зображення
unknownurl
 
Повідомлень: 296
З нами з: 01.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А где же официальная информация о продлении кеш-бека по старым New Card?
Gost2013
 
Повідомлень: 156
З нами з: 15.09.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:03

Ее нет. Только слухи.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

в Сибе веб-версия банкинга дублирует мобильную или урезанная?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 14.12.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:41

  sergia написав:в Сибе веб-версия банкинга дублирует мобильную или урезанная?

Нормальна. Місцями навіть краще.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5268
З нами з: 18.08.14
Подякував: 236 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:04

Gost2013 пока переоткрывать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:08

  klug написав:
  sergia написав:в Сибе веб-версия банкинга дублирует мобильную или урезанная?

Нормальна. Місцями навіть краще.

а паролі не закодовані, які приходять на телефон?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 14.12.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:17

  sergia написав:
  klug написав:
  sergia написав:в Сибе веб-версия банкинга дублирует мобильную или урезанная?

Нормальна. Місцями навіть краще.

а паролі не закодовані, які приходять на телефон?

Пароли чего? Если Вы про ОТР, то они приходят в виде пушей в аппку. Не закодированых, естественно. А при оплате в вэбке, для проведения платежа (например СЭП), Сибас присылает тебе пуш в аппку, где надо просто тапнуть "подтвердить". И никаких паролей вообще
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5491
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1356135713581359>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Flamingo, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.