Я так понимаю, типа пароли при входе, если входишь не по Touch. Например, в Укргазбанке с этим проблемы у любителей держать финансовый номер в отдельном кнопочном телефоне.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я так понимаю, типа пароли при входе, если входишь не по Touch. Например, в Укргазбанке с этим проблемы у любителей держать финансовый номер в отдельном кнопочном телефоне.
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А-а-а. Я даже как-то не подумал про такое . Балуют нас эти технологии - тач-ай-ди, фэйс-ай-ди - эпп- и гугль- пэи. Давеча в магазине Метро зненацько терминал-сволочь при оплате гугл-пэем запросил ПИН, а я уже и не помню где у какой карты какой, пришлось отменять платеж и просить дать оплатить другой картой, где кэшбек меньше но ПИН "стандартный"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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