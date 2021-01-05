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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1357135813591360>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Пароли чего? Если Вы про ОТР, то они приходят в виде пушей в аппку. Не закодированых, естественно.

Я так понимаю, типа пароли при входе, если входишь не по Touch. Например, в Укргазбанке с этим проблемы у любителей держать финансовый номер в отдельном кнопочном телефоне.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Я так понимаю, типа пароли при входе, если входишь не по Touch.

А-а-а. Я даже как-то не подумал про такое :oops: . Балуют нас эти технологии - тач-ай-ди, фэйс-ай-ди - эпп- и гугль- пэи. Давеча в магазине Метро зненацько терминал-сволочь при оплате гугл-пэем запросил ПИН, а я уже и не помню где у какой карты какой, пришлось отменять платеж и просить дать оплатить другой картой, где кэшбек меньше но ПИН "стандартный"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:41

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:Я так понимаю, типа пароли при входе, если входишь не по Touch.

А-а-а. Я даже как-то не подумал про такое :oops: . Балуют нас эти технологии - тач-ай-ди, фэйс-ай-ди - эпп- и гугль- пэи. Давеча в магазине Метро зненацько терминал-сволочь при оплате гугл-пэем запросил ПИН, а я уже и не помню где у какой карты какой, пришлось отменять платеж и просить дать оплатить другой картой, где кэшбек меньше но ПИН "стандартный"

Это да, сам как-то попадал на такое, да еще и за границей.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:45

Если включать-выключать "стар-информ" в приложении - это будет "правильный" стар-информ без плюса?

А то у меня было отключено с самого начала, но тут понадобилось. И стал вопрос - что включится? :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:55

  Вкладчик1234 написав:Если включать-выключать "стар-информ" в приложении - это будет "правильный" стар-информ без плюса?

А то у меня было отключено с самого начала, но тут понадобилось. И стал вопрос - что включится? :)

Шоп вєрняк був, просіть у чаті підключити Стар інфо без плюса, котрий безоплатний, а потім робіть скрін діалогу як пруф...

Доречі, віднедавна перестали казати/писати VCODE, начебто політика змінилася. Отож, заганяють тепер на Стар інфо.
Востаннє редагувалось kreuz в Сер 06 січ, 2021 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:56

  Вкладчик1234 написав:Если включать-выключать "стар-информ" в приложении - это будет "правильный" стар-информ без плюса?

А то у меня было отключено с самого начала, но тут понадобилось. И стал вопрос - что включится? :)


У меня был СтарИнформ+, вернее оно не пишется. Снимало по 15 грн. Отключил - всё равно снимает 15 грн. Тоже ничего не пойму...

P.S. Разобрался. Сняло 15 грн 2 января за декабрь месяц "пользования". Через чат отключил - наблюдаю...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Через чат отключил - наблюдаю..
сразу надо было так.Писано, переписано тут
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:20

  Мизантрóп написав:
  jay2004 написав:Через чат отключил - наблюдаю..
сразу надо было так.Писано, переписано тут


Ну чуток, побыл спонсором). А как решить следующий кейс: на одном из акков - кнопочный телефон. Как отключить СтарИнформ+?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:25

  jay2004 написав:
  Мизантрóп написав:
  jay2004 написав:Через чат отключил - наблюдаю..
сразу надо было так.Писано, переписано тут


Ну чуток, побыл спонсором). А как решить следующий кейс: на одном из акков - кнопочный телефон. Как отключить СтарИнформ+?

Може у вебі початитися?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

kreuz написав:Шоп вєрняк був, просіть у чаті підключити Стар інфо без плюса, котрий безоплатний, а потім робіть скрін діалогу як пруф...


В приложении есть архив обращений если что.
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