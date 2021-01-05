Я так понимаю, типа пароли при входе, если входишь не по Touch. Например, в Укргазбанке с этим проблемы у любителей держать финансовый номер в отдельном кнопочном телефоне.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я так понимаю, типа пароли при входе, если входишь не по Touch. Например, в Укргазбанке с этим проблемы у любителей держать финансовый номер в отдельном кнопочном телефоне.
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А-а-а. Я даже как-то не подумал про такое . Балуют нас эти технологии - тач-ай-ди, фэйс-ай-ди - эпп- и гугль- пэи. Давеча в магазине Метро зненацько терминал-сволочь при оплате гугл-пэем запросил ПИН, а я уже и не помню где у какой карты какой, пришлось отменять платеж и просить дать оплатить другой картой, где кэшбек меньше но ПИН "стандартный"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:41
Это да, сам как-то попадал на такое, да еще и за границей.
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:45
Если включать-выключать "стар-информ" в приложении - это будет "правильный" стар-информ без плюса?
А то у меня было отключено с самого начала, но тут понадобилось. И стал вопрос - что включится?
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:55
Шоп вєрняк був, просіть у чаті підключити Стар інфо без плюса, котрий безоплатний, а потім робіть скрін діалогу як пруф...
Доречі, віднедавна перестали казати/писати VCODE, начебто політика змінилася. Отож, заганяють тепер на Стар інфо.
Востаннє редагувалось kreuz в Сер 06 січ, 2021 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:56
У меня был СтарИнформ+, вернее оно не пишется. Снимало по 15 грн. Отключил - всё равно снимает 15 грн. Тоже ничего не пойму...
P.S. Разобрался. Сняло 15 грн 2 января за декабрь месяц "пользования". Через чат отключил - наблюдаю...
Отримай бонус за карту/депо:
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:20
Ну чуток, побыл спонсором). А как решить следующий кейс: на одном из акков - кнопочный телефон. Как отключить СтарИнформ+?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:25
Може у вебі початитися?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В приложении есть архив обращений если что.
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