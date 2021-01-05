пасиб канечно, viewtopic.php?p=5089925#p5089925
и выше kreuz дело пишет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:38
пасиб канечно, viewtopic.php?p=5089925#p5089925
и выше kreuz дело пишет
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:41
Так, я знаю. Втім, краще зробити власний бекап, раптом їхній хтось спотворить або просто видалить.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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