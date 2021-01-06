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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:38
jay2004 написав: Мизантрóп написав: jay2004 написав:
Через чат отключил - наблюдаю..
сразу надо было так.Писано, переписано тут
Ну чуток, побыл спонсором). А как решить следующий кейс: на одном из акков - кнопочный телефон. Как отключить СтарИнформ+?
пасиб канечно, viewtopic.php?p=5089925#p5089925
и выше kreuz дело пишет
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:41
Aps написав:
kreuz написав:Шоп вєрняк був, просіть у чаті підключити Стар інфо без плюса, котрий безоплатний, а потім робіть скрін діалогу як пруф...
В приложении есть архив обращений если что.
Так, я знаю. Втім, краще зробити власний бекап, раптом їхній хтось спотворить або просто видалить.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 02:13
Вкладчик1234 написав:
Если включать-выключать "стар-информ" в приложении - это будет "правильный" стар-информ без плюса?
А то у меня было отключено с самого начала, но тут понадобилось. И стал вопрос - что включится?
после такого становится с +....
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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