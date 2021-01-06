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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1357135813591360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:38

  jay2004 написав:
  Мизантрóп написав:
  jay2004 написав:Через чат отключил - наблюдаю..
сразу надо было так.Писано, переписано тут


Ну чуток, побыл спонсором). А как решить следующий кейс: на одном из акков - кнопочный телефон. Как отключить СтарИнформ+?

пасиб канечно, viewtopic.php?p=5089925#p5089925
и выше kreuz дело пишет :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:41

  Aps написав:
kreuz написав:Шоп вєрняк був, просіть у чаті підключити Стар інфо без плюса, котрий безоплатний, а потім робіть скрін діалогу як пруф...


В приложении есть архив обращений если что.

Так, я знаю. Втім, краще зробити власний бекап, раптом їхній хтось спотворить або просто видалить.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 02:13

  Вкладчик1234 написав:Если включать-выключать "стар-информ" в приложении - это будет "правильный" стар-информ без плюса?

А то у меня было отключено с самого начала, но тут понадобилось. И стал вопрос - что включится? :)

после такого становится с +....
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:51

  Ferlakur написав:
  sola написав:Укрсиббанк - мошенники. Условия ноябрьской акции выполнены, а ключ-код так и не прислали :evil:

Сегодня еще есть время до конца дня.

Не уложились :evil:
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