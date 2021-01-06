пасиб канечно, viewtopic.php?p=5089925#p5089925
и выше kreuz дело пишет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:38
пасиб канечно, viewtopic.php?p=5089925#p5089925
и выше kreuz дело пишет
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:41
Так, я знаю. Втім, краще зробити власний бекап, раптом їхній хтось спотворить або просто видалить.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Чет 07 січ, 2021 02:13
после такого становится с +....
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 07 січ, 2021 09:51
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:26
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:46
Чего-то не очень понимаю с этой NEW CARD.
Если отключить в приложении СМС-информирование, то 3D-Secure тоже отключается что-ли?
Но это ладно. А как получить код для masterpass? В мобильное приложение ничего не приходит.
Ну и последнее - если СМС-информирование было отключено сразу при получении карты - на 15 гривен всё равно вжарят за те несколько минут, пока оно было включено, или нет?
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
До конца месяца оформления плата 15 грн не взымается. По крайней мере, так было раньше. За это время подвязываете карту ко увсяким masterpass и другим сервисам, где требуется подтверждение при привязке и отключаете СМС-информирование.
Но, ИМХО, лучше просто переключиться на StarInform.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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