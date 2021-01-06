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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1357135813591360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:38

  jay2004 написав:
  Мизантрóп написав:
  jay2004 написав:Через чат отключил - наблюдаю..
сразу надо было так.Писано, переписано тут


Ну чуток, побыл спонсором). А как решить следующий кейс: на одном из акков - кнопочный телефон. Как отключить СтарИнформ+?

пасиб канечно, viewtopic.php?p=5089925#p5089925
и выше kreuz дело пишет :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:41

  Aps написав:
kreuz написав:Шоп вєрняк був, просіть у чаті підключити Стар інфо без плюса, котрий безоплатний, а потім робіть скрін діалогу як пруф...


В приложении есть архив обращений если что.

Так, я знаю. Втім, краще зробити власний бекап, раптом їхній хтось спотворить або просто видалить.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 02:13

  Вкладчик1234 написав:Если включать-выключать "стар-информ" в приложении - это будет "правильный" стар-информ без плюса?

А то у меня было отключено с самого начала, но тут понадобилось. И стал вопрос - что включится? :)

после такого становится с +....
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:51

  Ferlakur написав:
  sola написав:Укрсиббанк - мошенники. Условия ноябрьской акции выполнены, а ключ-код так и не прислали :evil:

Сегодня еще есть время до конца дня.

Не уложились :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:26

Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:46

Чего-то не очень понимаю с этой NEW CARD.
Если отключить в приложении СМС-информирование, то 3D-Secure тоже отключается что-ли?
Но это ладно. А как получить код для masterpass? В мобильное приложение ничего не приходит.
Ну и последнее - если СМС-информирование было отключено сразу при получении карты - на 15 гривен всё равно вжарят за те несколько минут, пока оно было включено, или нет?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  M-Audio написав:Чего-то не очень понимаю с этой NEW CARD.
Если отключить в приложении СМС-информирование, то 3D-Secure тоже отключается что-ли?
Но это ладно. А как получить код для masterpass? В мобильное приложение ничего не приходит.
Ну и последнее - если СМС-информирование было отключено сразу при получении карты - на 15 гривен всё равно вжарят за те несколько минут, пока оно было включено, или нет?

До конца месяца оформления плата 15 грн не взымается. По крайней мере, так было раньше. За это время подвязываете карту ко увсяким masterpass и другим сервисам, где требуется подтверждение при привязке и отключаете СМС-информирование.
Но, ИМХО, лучше просто переключиться на StarInform.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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  #<1 ... 1357135813591360
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