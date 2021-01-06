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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:38
jay2004 написав: Мизантрóп написав: jay2004 написав:
Через чат отключил - наблюдаю..
сразу надо было так.Писано, переписано тут
Ну чуток, побыл спонсором). А как решить следующий кейс: на одном из акков - кнопочный телефон. Как отключить СтарИнформ+?
пасиб канечно, viewtopic.php?p=5089925#p5089925
и выше kreuz дело пишет
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Мизантрóп
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:41
Aps написав:
kreuz написав:Шоп вєрняк був, просіть у чаті підключити Стар інфо без плюса, котрий безоплатний, а потім робіть скрін діалогу як пруф...
В приложении есть архив обращений если что.
Так, я знаю. Втім, краще зробити власний бекап, раптом їхній хтось спотворить або просто видалить.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 02:13
Вкладчик1234 написав:
Если включать-выключать "стар-информ" в приложении - это будет "правильный" стар-информ без плюса?
А то у меня было отключено с самого начала, но тут понадобилось. И стал вопрос - что включится?
после такого становится с +....
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:26
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:46
Чего-то не очень понимаю с этой NEW CARD.
Если отключить в приложении СМС-информирование, то 3D-Secure тоже отключается что-ли?
Но это ладно. А как получить код для masterpass? В мобильное приложение ничего не приходит.
Ну и последнее - если СМС-информирование было отключено сразу при получении карты - на 15 гривен всё равно вжарят за те несколько минут, пока оно было включено, или нет?
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M-Audio
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:50
M-Audio написав:
Чего-то не очень понимаю с этой NEW CARD.
Если отключить в приложении СМС-информирование, то 3D-Secure тоже отключается что-ли?
Но это ладно. А как получить код для masterpass? В мобильное приложение ничего не приходит.
Ну и последнее - если СМС-информирование было отключено сразу при получении карты - на 15 гривен всё равно вжарят за те несколько минут, пока оно было включено, или нет?
До конца месяца оформления плата 15 грн не взымается. По крайней мере, так было раньше. За это время подвязываете карту ко увсяким masterpass и другим сервисам, где требуется подтверждение при привязке и отключаете СМС-информирование.
Но, ИМХО, лучше просто переключиться на StarInform.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Чет 07 січ, 2021 12:52
Flamingo написав: sergia написав: klug написав:
Нормальна. Місцями навіть краще.
а паролі не закодовані, які приходять на телефон?
Пароли чего? Если Вы про ОТР, то они приходят в виде пушей в аппку. Не закодированых, естественно. А при оплате в вэбке, для проведения платежа (например СЭП), Сибас присылает тебе пуш в аппку, где надо просто тапнуть "подтвердить". И никаких паролей вообще
Спращиваю применительно к пользованию кнопочным телефоном и веб-приложением/эмулятором.
На Укргазбанке так не получилось, т.к. СМСки приходят зашифрованные по типу ІІІІІІІІІ. На смарте таким пользоваться удобно, а переписывать с кнопочного никак.
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sergia
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:12
sergia написав:
Спращиваю применительно к пользованию кнопочным телефоном и веб-приложением
смело,можно
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Мизантрóп
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Додано: Чет 07 січ, 2021 16:08
M-Audio написав:
Чего-то не очень понимаю с этой NEW CARD.
Если отключить в приложении СМС-информирование, то 3D-Secure тоже отключается что-ли?
Но это ладно. А как получить код для masterpass? В мобильное приложение ничего не приходит.
Ну и последнее - если СМС-информирование было отключено сразу при получении карты - на 15 гривен всё равно вжарят за те несколько минут, пока оно было включено, или нет?
у сиба есть два типа смс - платное и бесплатное ... подключите бесплатное.
с отключенным смс 3д-секьюра не будет
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