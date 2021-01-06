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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1358135913601361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sergia написав:На смарте таким пользоваться удобно

недавно оформил new card удобств в пользованиии смс не заметил
а аппке когда становишся на поле ввода кода смс вылазит предложение вставлять смс автоматически
нюанс в том что если согласится , а смс уже получено , а в аппке пишет ожидание смс , и приходится набирать руками
хз может под 10й андроид не успели оптимизировать

несколько вопросов относительно нью карда
бывает ли овердрафт если пополнить и сразу тратить?
насколько я понял все виды пополнения бесплатны? слать сепом , толкнуть п2п, тянуть с карты в мобильном приложении ?
какие варианты бесплатного выхода ?
КБ за открытие карты
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  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
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  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:47

  wtf написав:какие варианты бесплатного выхода ?

Сэп
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wtf написав:бывает ли овердрафт если пополнить и сразу тратить?
иногда был теховер,но как тут неоднакратно писано - за него не жарят
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wtf написав:нюанс в том что если согласится , а смс уже получено , а в аппке пишет ожидание смс , и приходится набирать руками
тут некоторые утверждали,что эта апка одна из лучших :mrgreen:
Я не удивлён,у меня примитивно остаток ни в одном из акков на разных устройствах не обновляется (надо выход/вход снова только тогда) кроме проводок в апке,но карта то в основном для серфинга :wink:
Мизантрóп
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