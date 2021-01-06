недавно оформил new card удобств в пользованиии смс не заметил
а аппке когда становишся на поле ввода кода смс вылазит предложение вставлять смс автоматически
нюанс в том что если согласится , а смс уже получено , а в аппке пишет ожидание смс , и приходится набирать руками
хз может под 10й андроид не успели оптимизировать
несколько вопросов относительно нью карда
бывает ли овердрафт если пополнить и сразу тратить?
насколько я понял все виды пополнения бесплатны? слать сепом , толкнуть п2п, тянуть с карты в мобильном приложении ?
какие варианты бесплатного выхода ?