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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1358135913601361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sergia написав:На смарте таким пользоваться удобно

недавно оформил new card удобств в пользованиии смс не заметил
а аппке когда становишся на поле ввода кода смс вылазит предложение вставлять смс автоматически
нюанс в том что если согласится , а смс уже получено , а в аппке пишет ожидание смс , и приходится набирать руками
хз может под 10й андроид не успели оптимизировать

несколько вопросов относительно нью карда
бывает ли овердрафт если пополнить и сразу тратить?
насколько я понял все виды пополнения бесплатны? слать сепом , толкнуть п2п, тянуть с карты в мобильном приложении ?
какие варианты бесплатного выхода ?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:47

  wtf написав:какие варианты бесплатного выхода ?

Сэп
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wtf написав:бывает ли овердрафт если пополнить и сразу тратить?
иногда был теховер,но как тут неоднакратно писано - за него не жарят
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wtf написав:нюанс в том что если согласится , а смс уже получено , а в аппке пишет ожидание смс , и приходится набирать руками
тут некоторые утверждали,что эта апка одна из лучших :mrgreen:
Я не удивлён,у меня примитивно остаток ни в одном из акков на разных устройствах не обновляется (надо выход/вход снова только тогда) кроме проводок в апке,но карта то в основном для серфинга :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:17

  Мизантрóп написав:
  wtf написав:бывает ли овердрафт если пополнить и сразу тратить?
иногда был теховер,но как тут неоднакратно писано - за него не жарят


меня на копейку прожарили, с того самого открытого накопительного счета
подозреваю - было бы больше, прожарили бы больше
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:22

  cohan написав:
  Мизантрóп написав:
  wtf написав:бывает ли овердрафт если пополнить и сразу тратить?
иногда был теховер,но как тут неоднакратно писано - за него не жарят


меня на копейку прожарили, с того самого открытого накопительного счета
подозреваю - было бы больше, прожарили бы больше

Раве ее не вернули?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Разве ее не вернули?
думаю,коллега и не искал ту иголку в стогу сена.Но я,как бухгалтер сверяю до копейки.Возвращалась.Ну и три по 100 глюком :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:10

  ingtrans написав:
  cohan написав:
  Мизантрóп написав: иногда был теховер,но как тут неоднакратно писано - за него не жарят


меня на копейку прожарили, с того самого открытого накопительного счета
подозреваю - было бы больше, прожарили бы больше

Раве ее не вернули?


на счет не вернули, может, на карту... не искал
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:25

  cohan написав:
  ingtrans написав:
  cohan написав:меня на копейку прожарили, с того самого открытого накопительного счета
подозреваю - было бы больше, прожарили бы больше

Раве ее не вернули?


на счет не вернули, может, на карту... не искал

По акции открыл накопительный на сумму ровно 0. 100 пришло (2раза)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:26

Я на 0 открыл, тож 2 раза поблагодарили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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