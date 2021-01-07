sergia написав:На смарте таким пользоваться удобно
недавно оформил new card удобств в пользованиии смс не заметил а аппке когда становишся на поле ввода кода смс вылазит предложение вставлять смс автоматически нюанс в том что если согласится , а смс уже получено , а в аппке пишет ожидание смс , и приходится набирать руками хз может под 10й андроид не успели оптимизировать
несколько вопросов относительно нью карда бывает ли овердрафт если пополнить и сразу тратить? насколько я понял все виды пополнения бесплатны? слать сепом , толкнуть п2п, тянуть с карты в мобильном приложении ? какие варианты бесплатного выхода ?
КБ за открытие карты
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wtf написав:нюанс в том что если согласится , а смс уже получено , а в аппке пишет ожидание смс , и приходится набирать руками
тут некоторые утверждали,что эта апка одна из лучших Я не удивлён,у меня примитивно остаток ни в одном из акков на разных устройствах не обновляется (надо выход/вход снова только тогда) кроме проводок в апке,но карта то в основном для серфинга