На карту возвращают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:50
После падения ставки до 6% у НБУ оставил в этом банке несколько накопительных вкладов на 5%. Пополняются с Моно,в выписке вижу оверы,но без %
никому не верю
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