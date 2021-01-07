На карту возвращают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:50
После падения ставки до 6% у НБУ оставил в этом банке несколько накопительных вкладов на 5%. Пополняются с Моно,в выписке вижу оверы,но без %
никому не верю
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
растолкуйте пожалуйста, со смартфоном пока не сильно подружился, или ссылочку где это можно почитать .
Как пользоваться new card например при покупках в магазинах (АТМ, Варус, Сильпо, Розетка, Алло и т.д.)чтобы капали 5% ? Нужен ли NFC на смарте?
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
не обязы.Вистовать через сайт/приложение продавана оплата осмотр/получение ждать 16 числа следующего месяца(в мае-17,в октябре-18)
п.2.1
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:29
Нет
Подходит оплата заказов через инет.
NFC на смарте -- эт наземный ПОС, т.е. НЕ подходит.
Но подходит, например,
Можно зарегить карту в Г-Пэй и без NFC на смарте, но через инет.
И платить через инет.
... делайте хоть что-нибудь!
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