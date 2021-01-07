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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1359136013611362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав:на счет не вернули, может, на карту... не искал

На карту возвращают.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:50

  clientage написав:Я на 0 открыл, тож 2 раза поблагодарили

После падения ставки до 6% у НБУ оставил в этом банке несколько накопительных вкладов на 5%. Пополняются с Моно,в выписке вижу оверы,но без %
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

растолкуйте пожалуйста, со смартфоном пока не сильно подружился, или ссылочку где это можно почитать :oops: .
Как пользоваться new card например при покупках в магазинах (АТМ, Варус, Сильпо, Розетка, Алло и т.д.)чтобы капали 5% ? Нужен ли NFC на смарте?
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sergia написав:Нужен ли NFC на смарте?
не обязы.Вистовать через сайт/приложение продавана :arrow: оплата :arrow: осмотр/получение :arrow: ждать 16 числа следующего месяца(в мае-17,в октябре-18)
п.2.1 https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:29

  sergia написав:растолкуйте пожалуйста, со смартфоном пока не сильно подружился, или ссылочку где это можно почитать :oops: .
Как пользоваться new card например при покупках в магазинах (АТМ, Варус, Сильпо, Розетка, Алло и т.д.)чтобы капали 5% ? Нужен ли NFC на смарте?

Нет
Подходит оплата заказов через инет.
NFC на смарте -- эт наземный ПОС, т.е. НЕ подходит.
Но подходит, например, masterpass-кошель с апликухой Сільпа -- эт идет как оплата через инет.
Можно зарегить карту в Г-Пэй и без NFC на смарте, но через инет.
И платить через инет.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1359136013611362
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