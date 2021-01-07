растолкуйте пожалуйста, со смартфоном пока не сильно подружился, или ссылочку где это можно почитать .
Как пользоваться new card например при покупках в магазинах (АТМ, Варус, Сильпо, Розетка, Алло и т.д.)чтобы капали 5% ? Нужен ли NFC на смарте?
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
растолкуйте пожалуйста, со смартфоном пока не сильно подружился, или ссылочку где это можно почитать .
Как пользоваться new card например при покупках в магазинах (АТМ, Варус, Сильпо, Розетка, Алло и т.д.)чтобы капали 5% ? Нужен ли NFC на смарте?
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
не обязы.Вистовать через сайт/приложение продавана оплата осмотр/получение ждать 16 числа следующего месяца(в мае-17,в октябре-18)
п.2.1
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:29
Нет
Подходит оплата заказов через инет.
NFC на смарте -- эт наземный ПОС, т.е. НЕ подходит.
Но подходит, например,
Можно зарегить карту в Г-Пэй и без NFC на смарте, но через инет.
И платить через инет.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:56
Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:12
Для кого - упущенная прибыль, а для кого - незапланировання прибыль)
Как давно это было, всего пару недель назад, как кто-то доказывал, что Укрсиб - честный и кидков замечено ранее не было... При том, что меня кинули на 1000 уже тогда (или 900 если вторую сотку не заберут).
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:20
Открыл на 1 грн, также 2 раза поблагодарили. На двух разных акках.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уважаемые граждане свинорылы.
Пришло мне тут после НГ 100 грн на счет. Думал что это капнуло за акцию в ноябре 100 за 30.
Но читаю многим прилетело - и многие не могут понять за что.
А за ноябрскую 100 за 30 кто то получал? А то мне даже ключь не приходил по ней.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:09
1. В январе вторая сотня пришла, как я понимаю, ошибочно (или это такой подарок от Укрсиба).
2. За ноябрьскую 300 за 30 (не 100, а 300) - долго воевал с Очевыгодой, в итоге просто бросили на счет без ключ-кода. Но, как я понимаю, тогда дали далеко не всем, а только тем, кто звонил и возмущался.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:13
точно. 300 за 30 была акция. Но мне не приходил ключь.
Это теперь можно проститься с ними?
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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