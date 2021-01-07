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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1359136013611362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

растолкуйте пожалуйста, со смартфоном пока не сильно подружился, или ссылочку где это можно почитать :oops: .
Как пользоваться new card например при покупках в магазинах (АТМ, Варус, Сильпо, Розетка, Алло и т.д.)чтобы капали 5% ? Нужен ли NFC на смарте?
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sergia написав:Нужен ли NFC на смарте?
не обязы.Вистовать через сайт/приложение продавана :arrow: оплата :arrow: осмотр/получение :arrow: ждать 16 числа следующего месяца(в мае-17,в октябре-18)
п.2.1 https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:29

  sergia написав:растолкуйте пожалуйста, со смартфоном пока не сильно подружился, или ссылочку где это можно почитать :oops: .
Как пользоваться new card например при покупках в магазинах (АТМ, Варус, Сильпо, Розетка, Алло и т.д.)чтобы капали 5% ? Нужен ли NFC на смарте?

Нет
Подходит оплата заказов через инет.
NFC на смарте -- эт наземный ПОС, т.е. НЕ подходит.
Но подходит, например, masterpass-кошель с апликухой Сільпа -- эт идет как оплата через инет.
Можно зарегить карту в Г-Пэй и без NFC на смарте, но через инет.
И платить через инет.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:56

  clientage написав:Я на 0 открыл, тож 2 раза поблагодарили

Но, при этом на 600 грн ключ-код так и не пришел.
Убыток 500 гриш от такой благодарности.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:12

Для кого - упущенная прибыль, а для кого - незапланировання прибыль)

Как давно это было, всего пару недель назад, как кто-то доказывал, что Укрсиб - честный и кидков замечено ранее не было... При том, что меня кинули на 1000 уже тогда (или 900 если вторую сотку не заберут).
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:20

  clientage написав:Я на 0 открыл, тож 2 раза поблагодарили


Открыл на 1 грн, также 2 раза поблагодарили. На двух разных акках.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уважаемые граждане свинорылы.
Пришло мне тут после НГ 100 грн на счет. Думал что это капнуло за акцию в ноябре 100 за 30.
Но читаю многим прилетело - и многие не могут понять за что.
А за ноябрскую 100 за 30 кто то получал? А то мне даже ключь не приходил по ней.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:09

  mephala написав:Уважаемые граждане свинорылы.
Пришло мне тут после НГ 100 грн на счет. Думал что это капнуло за акцию в ноябре 100 за 30.
Но читаю многим прилетело - и многие не могут понять за что.
А за ноябрскую 100 за 30 кто то получал? А то мне даже ключь не приходил по ней.

1. В январе вторая сотня пришла, как я понимаю, ошибочно (или это такой подарок от Укрсиба).
2. За ноябрьскую 300 за 30 (не 100, а 300) - долго воевал с Очевыгодой, в итоге просто бросили на счет без ключ-кода. Но, как я понимаю, тогда дали далеко не всем, а только тем, кто звонил и возмущался.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:13

  Искатель написав:
  mephala написав:Уважаемые граждане свинорылы.
Пришло мне тут после НГ 100 грн на счет. Думал что это капнуло за акцию в ноябре 100 за 30.
Но читаю многим прилетело - и многие не могут понять за что.
А за ноябрскую 100 за 30 кто то получал? А то мне даже ключь не приходил по ней.

1. В январе вторая сотня пришла, как я понимаю, ошибочно (или это такой подарок от Укрсиба).
2. За ноябрьскую 300 за 30 (не 100, а 300) - долго воевал с Очевыгодой, в итоге просто бросили на счет без ключ-кода. Но, как я понимаю, тогда дали далеко не всем, а только тем, кто звонил и возмущался.


точно. 300 за 30 была акция. Но мне не приходил ключь.
Это теперь можно проститься с ними?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mephala написав:Но читаю многим прилетело - и многие не могут понять за что.
Всем хорошим людям по 100 в Новом году-это от меня и это только начало
Мизантрóп
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